烟花颱風來襲，對北台灣山區的影響最為顯著，新北市觀光旅遊局今宣布十分瀑布公園24日暫時關閉園區一天，不開放遊客入園。

觀旅局表示，另疫情期間，觀旅局所轄各旅遊服務中心、各風景區遊客中心（包含十分、九份、烏來）、猴硐煤礦博物園區各館舍，目前都未開放，恢復營運日期將另行公布。

觀旅局提醒，新北市境內觀光遊樂業包括雲仙樂園與野柳海洋世界，持續因應疫情警戒關閉中，水域遊憩活動也維持不開放。颱風可能帶來局部大雨或豪雨，觀旅局呼籲民眾減少外出，特別是避免前往海邊溪流等水域場所，自身安全為第一優先考量。