【旅遊經 編輯部報導】

受疫情影響，各國吹起居家植栽風潮，在家種上小小一盆綠色植物，不出門就能感受到自然的擁抱，而這股風潮連網紅、藝人都搶著種，不過不是所有植物都能在家輕鬆養，一些雨林植物需要造霧機、生態缸等比較特別的人工環境，才能長得好，猶如嬌貴的公主，但現在園藝界卻吹起了這股「公主風」，讓許多喜愛植物的民眾對「雨林植物」趨之若騖。如果想一探公主們的魅力，目前士林官邸新蘭亭正進行雨林植物展，展區高達130種雨林特色植物，展覽時間於即日起至8月29日止！

士林官邸新蘭亭變身為枝幹交錯的雨林（圖片：台北市公園處提供）

竹芋類植物身著美麗的羽毛花紋般的外衣（圖片：台北市公園處提供）

雨林中的珠寶_火鶴花與各色觀葉植物（圖片：台北市公園處提供）

網紅植物_彩葉芋斑瀾的色彩像大自然的調色盤 （圖片：台北市公園處提供）

臺北市公園處處長黃淑如表示，雨林植物有別於一般植物，因為它們能適應茂密叢林中的幽暗環境與潮濕的氣候，在葉片在外觀上演化出特殊的型態、質感、斑紋與色彩，花朵也有奇特的造型與豔麗花色。但這些嬌客們既怕冷也怕熱，還很怕曬太陽，卻長得非常漂亮，甚至會反射詭異的光線，吸引許多雨林植物玩家設置冷氣房、生態缸、造霧機，在人工環境栽培這群嬌客，所以用「公主」來形容雨林植物一點都不誇張。

各位一定很納悶，既然是熱帶植物，怕冷很正常，可是怎麼會怕熱、怕曬太陽呢？仔細去探究熱帶雨林的微氣候，就不難理解這樣的生態，所謂的「熱帶」只是代表一種氣候分區，是指一個溫度平均變化小，沒有冬天的地方，熱帶地區白天受太陽直接照射，氣溫可高達35℃，但熱帶雨林在層層疊疊的樹冠保護下，太陽的熱能難以穿透森林內部，森林內部往往只有24℃上下，到了夜晚，氣溫下降，雨林內飽和的空氣濕度營造了十分穩定的微氣候，成為一個幾乎恆溫恆濕，沒有烈日照射的涼爽環境，因此熱帶雨林內的植物才會十分怕熱。

園藝管理所賀綺華主任補充，本次展覽展出130種具特色的雨林植物，其中天南星科植物是最受矚目的「嬌」點，葉片天生就破洞的蓬萊蕉（龜背芋）、銀色葉脈的花燭還有各種葉型奇特的「蔓綠絨」，是園藝愛好者爭相種植的品類，其葉片脈紋浮出的「法老面具芋」，奇特的造型讓全球玩家都為之傾倒；花朵美麗的火鶴花則收集到最新的9個品種，讓展場裡的綠意中襯托這些新花色的美豔。葉片斑紋很精彩的還有「孔雀薑」與「竹芋」，兩個親緣關係相當遠的植物卻有相似的羽毛條紋，是大自然奇妙的演化。

2021雨林植物展因應新冠肺炎疫情遲至現在才能開放，喜歡熱帶雨林植物的民眾，可於8/29前把握機會來欣賞這些葉片與花朵同樣精彩的植物，除了欣賞植物之美外，現場還有雨林生態以及對於全球環境的影響的宣導海報，特別適合帶領大小朋友們來學習探索。提醒您，新蘭亭的開放時間是上午8時30分至下午17時，每周一休館，由於還在防疫期間，進入士林官邸園區也請務必戴上口罩！

※.2021士林官邸雨林植物展資訊──

展期：即日起至8月29日（日）時間：上午8時3 0分至下午17時(每周一休館)地點：士林官邸公園新蘭亭

圖片：台北市公園處提供