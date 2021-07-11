高雄72歲傅姓婦人平日在鳳山公有市場擺攤，但在9日打完疫苗後卻失聯，市場攤友認為有異，且知悉傅婦獨自一人居住，深怕有意外發生，便立即向警方尋求協助，警方到場後，在屋外呼喊許久卻都沒有回應，就在警方正準備找來里長破門之際，傅婦才緩緩從屋內走出，原來她接種疫苗後，副作用導致昏睡一天才沒回應，讓大家虛驚一場。

高市警苓雅分局福德二路派出所10日下午接獲民眾電話報案，稱已經許久無法聯絡上一起在鳳山公有市場擺攤的傅婦，數年來一向準時到攤位的傅婦，卻在打完疫苗隔日沒來擺攤，且電話也無法聯繫上，擔心傅婦獨自一人在家會發生意外，便連忙請警方協助至住家查看。

警方獲報後，立即趕赴傅婦住家，從屋外看進去，只見屋內黑壓壓一片，警方便大聲呼喊並大力敲著鋁門，但仍然遲遲無人應門，隔壁鄰居也質疑，平常只要向內呼喊一聲，傅婦就會回應了，現在怎麼一直沒開門，鄰居也向警方表示，傅婦9日下午由朋友載返家休息後，就沒有再出門，所以傅婦應該還在屋內。

警方發現住宅外的冷氣機引擎有在運轉，研判屋內確實有人，眾人皆開始擔心傅婦安危，繼續在門外大力敲門呼喊，卻仍不見傅婦前來應門的身影，警方認為事態嚴重，準備請里長前來破門查看，此時，傅婦才終於從家中緩慢走出，讓所有人鬆了一口氣。

婦人看見大家在門外聚集，一時之間還不知怎麼回事，經警方解釋來龍去脈後，她才向大家解釋，因為剛打完疫苗，身體不適在家睡覺，所以沒聽到外面的呼喊聲，目前體力恢復良好，並向大家表示抱歉，讓所有人擔心了，警方確認傅婦安全後，終於放下心中大石，幸好只是虛驚一場。