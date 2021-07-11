北市「保護傘」餐廳，去年遭莫凡、李昭信、李昭慶、江啟榮4嫌潑灑雞屎穢物，台北地院審酌本案幕後有大陸金主出資、陳姓中間人在大陸遙控，有多名共犯未到案，4嫌有繼續境管必要，日前裁定4嫌延長境管8月。

檢方調查，大陸金主為使「保護傘」餐廳在台無法營業，指示陳男找人滋事；去年9月底，陳聯絡友人李昭信去餐廳勘查，陳10月6日付3萬元給李。8日晚間李再赴餐廳勘查，陳指示潑糞，李透過哥哥李昭慶、表哥江啟榮教唆莫凡執行。

15日莫至餐廳勘查並自備蟑螂腳，拍攝餐點不潔照片，李氏兄弟撿拾雞毛、雞骨、內臟、排泄物等穢物水桶交給莫。16日中午，4人前往餐廳，2人喬裝顧客持手機錄影，1人在外把風，莫將穢物往餐廳廚房潑灑，店長被潑到眼睛。

事後莫將衣物及水桶棄置，另3人將潑糞影片傳給陳，陳指示戚姓友人匯3萬給李昭信，李將1萬5000元分給莫。4嫌一度遭羈押，去年11月北檢起訴4嫌，北院裁定4螊各以5萬交保，並限制出境、出海8月。

北院日前因4嫌境管期限將屆滿，審理認為中間人陳男已遭通緝，另陳指示匯款的戚姓男子，擔任詐騙集團車手、不願透露匯款細節與原因，顯示陳背後有具備人脈與金流之有力人士，審酌本案仍有幕後主嫌在逃，為使案件順利審理，4嫌有繼續限制出境、出海必要，裁定延長限制出境、出海8 月。