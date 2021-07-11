台灣疫情雖然趨緩，但仍面臨疫苗不足的窘境，好在最近有不少民間團體打算向國外採購並捐贈BNT疫苗。不過，考慮到疫情對學生的衝擊，國民黨主席江啟認為，BNT疫苗應該優先用於年輕人，他更在臉書上PO出一張照片直言，「蔡總統有看到這張海報的呼喊嗎？」

江啟臣今(11日)在臉書上表示，「民間捐贈BNT，應優先用於年輕人！」他更PO出一張照片，問蔡總統有看到這張海報的呼喊嗎？「我未滿18，我要BNT！」，5月本土疫情爆發，全國緊急停課，許多老師掙扎適應改線上教學，成效存疑；更有高比例學生從此疏於上線，形同「線上輟學」，更不用說，長期居家的孩子，也造成許多家長親職照顧的負擔。

江啟臣指出，肆虐全球的Delta 變種病毒侵襲的年齡逐漸下降，在許多國家都造成青少年世代染疫飆升，已有研究證實，透過年輕人傳播給家中長輩的風險，足足是反向傳播的5倍，法國甚至已喊出疫苗接種率要拼95%才能抑制Delta病毒擴散，現在全國師生家長都在擔心，今年秋的新學期，能否順利開學？不開學，恐將造就失學的一代；但驟然開放，又擔心至今毫無疫苗防護，校園生活又互動密切的年輕學子，將成台灣疫情之火持續延燒的破口。

江啟臣認為，我國政府先前洽購或受贈的AZ與Moderna疫苗，都尚未有充足研究證實用於年輕人的安全性，目前已有開放用於12至18歲對象的只有BNT疫苗，而這也是一些民間團體在洽購疫苗時，選擇BNT的考量之一。不過，目前取得BNT疫苗的進度，各界仍還在努力當中。

江啟臣呼籲，只要民間採購 BNT 疫苗能順利抵台，應優先從青少年接種起，政府應該在未到貨前，即刻著手準備青年接種疫苗計畫，力求在新學期開學前後，建構起校園生活的防疫線，讓師生能安心上學，也讓家長們能鬆一口氣。