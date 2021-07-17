國際上有保密條款，台積電和永齡基金會購買的疫苗，公司重訊也不能公布內容。對此，前民進黨立委郭正亮直言，這種事情連院長都出來講，表示他就有問題，郭正亮更質疑蘇揆的這些話是講給誰聽？同時，郭正亮也感嘆，今年台灣的疫苗政策算是搞砸了。

郭正亮今在政論節目《新聞大白話》中(3:16:30)表示，歷來所有政府採購，只要是完全不願意公開的，裡面必然有鬼，事實上連軍購在祕密審查的時候，都會知道各別的價格，現在連秘密審查，給人家在秘密會議看合約都不願意。

主持人問郭正亮，民進黨內有沒有派系在擋這件事？郭正亮直言，「蘇貞昌是哪個派系？他自己就在擋，我認為這種事情如果連院長都要出來親自講話，而且還講到這種程度，我看他自己就有問題」。

郭正亮認為，衛福部長陳時中講的話和蘇貞昌差不多，可是這時候蘇貞昌沒有必要再出來講話，那他還出來講說有秘密合約，會涉及未來購買的問題，「你是在講給誰聽？我們現在沒到貨的是莫德納、AZ，美國跟英國誰敢去擋？美國是最大的投資者，這個價格不能公布？說給誰聽？莫德納就有好幾個國家公布了」。

郭正亮坦言，今年算是疫苗政策搞砸，因為買的少，到貨的少，也沒想到國產疫苗趕不上，後來才不得不讓民間團體去買BNT，如果這1500萬劑都到貨，到今年年底就差不多。

對於蔡英文總統日前表示，明、後年還要再各買1500劑莫德納疫苗，郭正亮分析，簡單講就是對國產疫苗已經失去信心，否則為何講這種話？且還講要買次世代的莫德納，而我們還在爭取莫德納代工，這和買莫德納次世代，邏輯上是相合的，我們決定走美國路線，美國在日、韓、越南都讓莫德那代工，我們可能是第4個代工的，當然要用購買表示誠意 才會有一些技術上的授權

郭正亮指出，日韓沒有發展國產疫苗，但人家很清楚，採購和代工並進，台灣一開始就要搞國產，代工都拒絕，採購數量也少，今年到最後大轉折，就是知道自己買太少，所以我們已經開始跟進日韓路線。