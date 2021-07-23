2020東京奧運23日登場，美國知名團體「強納斯兄弟」（Jonas Brothers）受邀，為美國轉播單位全國廣播公司（NBC）熱唱奧運主題曲〈Remember This〉。老么尼克強納斯（Nick Jonas）接受NBC訪問時，透露自己憑音樂而成為奧運一份子，心情難以言喻，「我一直夢想這一刻，也很興奮，因為畢竟延期了一年！」他們也將在東奧期間獻出完整演唱的處女秀。

強納斯兄弟除帶來洗腦歌曲外，他們數月前錄製好特別節目《奧運夢想》（Olympic Dreams，暫譯），搶在日前播出為奧運暖身。節目中3兄弟跟著運動員訓練，挑戰高難度體操、田徑和自行車等奧運項目，彼此間爭個你死我活。在BMX自行車競賽時，3人不慎擦撞，尼克還因此摔車導致肋骨骨折，也傷及尾椎骨，還好緊急送醫後無礙。他本月22日現身宣傳時，透露身體正慢慢痊癒中。

另一方面，這屆奧運也出現難得的星二代。美國殿堂級搖滾歌手布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）的女兒潔西卡史普林斯汀（Jessica Springsteen），首次以馬術項目代表國家，亮麗登上奧運舞台。可惜今年因疫情關係，據悉父母未能到日本觀賽。

潔西卡受訪時透露父母知道她參加奧運時，心情激動不已，「從小他們就很支持我，我有記憶以來，（奧運）就是最大夢想。而他們也和我一樣對這項運動充滿熱情，感覺就像在同一趟旅程中，和我一樣開心。」