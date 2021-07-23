男：「我沒有在自慰的，有老婆為什麼還要自己來？」

女：「自己來很難嗎？我每天已經夠忙了，還要配合做愛，很有壓力。」

男：「她做愛有很多的規矩，不可以沒洗澡就來、要在床上才行、關燈才有感覺，還有要先幫她按摩才能做這檔事……搞得我還沒進入正題，火都熄了。」

女：「常常前戲的時候，都胡亂摸一通，根本一點都不舒服。男人不是應該懂怎麼調情嗎？」

女：「我看A片，女優做愛都很舒服，每次都高潮，我這樣是不是有問題呀？」

男：「男人就是性器要又長又粗，時間要久，這樣對方才會舒服。」

很多時候，性上的困擾、問題、性生活不協調，甚至是性功能障礙，都是從千千萬萬對於性愛的想法和行為中的信念加總而來，而以上的簡短對話，才只佔其中的幾句罷了。想要與伴侶之間的性生活能夠順心些，不妨來檢視一下是否不小心落入這些誤區吧。

●翻轉刻板印象

日常生活中，存在許多的刻板印象，隨意就可以舉出許多的例子，例如：男主外女主內、男兒膝下有黃金、男兒有淚不輕彈等等。

再把焦點縮小到性上的話，想到的有：男人好色、女人要有矜持、性愛的目的是生育、男性天生要會做愛、做愛是男性主動，女性是被動配合、老年不需要性生活等等。

隨著時代在改變，許多的刻板印象也漸漸被翻轉，性愛可以是親密的連結、女人可以主導想要的性愛模式、做愛無論男女都是需要學習和練習，把框架拿掉，就可以創造更多的可能性。

性愛可以是親密的連結，女人也可以主導想要的性愛模式，無論男女都需要學習和練習。(示意圖/Shutterstock)

●釐清你較在意的性迷思

性上的迷思真的是多得數不完。在執業的日子裡，常會聽到個案問說：「不能太常自慰，因為會敗腎或是導致性功能的障礙嗎」、「一滴精十滴血」、「男性一生的精子有限，我要小心使用」、「陰道抽插就一定會高潮」等等，這類性事上的迷思實在是太多了，常是在成長的過程中，慢慢累積而成，無法一時半刻一一去釐清，因此建議只要針對自身比較在意的疑問去求證釐清。

●討論彼此在性上的應該與一定要

關於在性上的執著，透過言語來表達的話，就是「應該、一定要」莫屬啦。回想自己在性上有沒有這類的堅持呢？例如：做愛之前一定要洗澡、做愛應該要在床上才行、一定要關燈才有辦法、對方應該懂得怎麼調情才對等等。

你有你自己的應該和一定要嗎？找個時間和親密伴侶互相提出彼此在性上的堅持，若無法勉強的話可以找出其它的共識嗎？才不會一直忍耐壓抑自己的情緒，直到哪天爆炸，就為時已晚了。

不只是性生活，刻板印象、迷思還有對事物的執著也很常發生在日常生活中，若懂得延伸運用到日常生活中，生活也會變得更迷人喔！