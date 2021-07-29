陳零九6月3日證實感染新冠肺炎，成為台灣演藝圈第一個確診者，經過20多天的隔離和治療終於康復，目前大多時間仍在家休養，他今（29日）首度接受媒體線上聯訪，氣色看起來還沒有完全康復，他透露昨天剛去身心科看診，每晚都會吃一顆鎮靜劑幫助睡眠，「因為我的交感神經過於亢奮，一直處於戰鬥或想逃跑的狀態下，不斷削弱自己的體能」，透露恐慌發作時會一直心悸、一直很想要去急診，「只要身旁的貓動一下或晃一下，就覺得好像地震，醫生一直跟我說『放心！你沒事』，但這樣的念頭一直在」。

他表示目前唱歌、講太久話都會喘，「我相信新冠一定有後遺症，雖然照X光都沒問題，但身體還是會不舒服」，在家休養期間全靠女友照顧，感情穩定但2人沒打算結婚，也還沒計劃生小孩，陳零九表示：「等未來科技比較不會痛再說吧，她怕痛，現階段我也還沒有想要小孩。」之前有報導患新冠肺炎可能影響性能力？他說：「我自己是沒有被影響，不知道別人怎麼樣。」大方透露和女友仍同房，並沒有分房睡。

陳零九之前出院時，護理師曾叮嚀去打疫苗，但他目前還沒有接種疫苗打算：「衛福部說要6個月才能打，但問過醫生說我現在就可以打，資訊滿亂的也不知道該不該打，怕副作用所以還沒有去打」。他現在生活盡量放慢節奏，更重視身體、健康擺第一位，「節奏慢下來，體會到自己身體負荷能力沒有以前那麼好，飲食也比較養生，一周喝不到半杯飲料，幾乎都喝水，食物也以原形食物為主，均衡營養，現在也不熬夜打電動了」。