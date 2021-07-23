英特爾周四表示公司仍然面臨供應鏈緊缺的問題，且其最新發布的全年營收預測暗示年底的營運表現恐較原先預期疲弱，受此打擊，盤後股價下挫2.61%，報54.50美元。

英特爾預估2021年全年調整後營收為735億美元，優於華爾街預期，但似乎是由強勁的第二季（截至6月26日）和略優於預期的第三季表現所推動，這表示該公司第四季營運可能趨於疲軟。

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）表示，如果英特爾能生產更多晶片，就能銷售更多晶片。

儘管該公司有自己的工廠，但仍面臨來自自家材料與設備供應商供應吃緊的問題。

英特爾公布第二季經調整後營收年增2%，為185億美元，遠超出分析師預估的178億美元。經調整後每股盈餘為1.28美元，優於市場預估的1.06美元。

利潤較高的數據中心業務第二季營收年減9%，為65億美元，而個人運算業務營收年增6%，雙雙優於市場預期。

最近媒體報導英特爾有意以300億美元收購格羅方德（GlobalFoundries）以強化其晶圓代工業務，執行長季辛格拒絕對此發表評論，僅表示他預期產業將繼續進行整合，而在建立代工業務方面，「併購仍將是公司戰略的一部分」。

英特爾預估第三季調整後營收約為182億美元，略高於市場預期的180.9億美元，並將全年營收預測從先前公布的725億美元調升10億美元，至735億美元，優於分析師預估的728億美元。

Edward Jones分析師Logan Purk表示，在這種環境下，投資人對半導體公司的期望只會更高，儘管他們確實調升營收展望，但也僅上修了約1%，而獲利預測的調整則大多因為稅率降低。

CFRA Research分析師Angelo Zino表示，將第二季和第三季表現納入考量，英特爾略為上修全年預測，意味著其第四季營收可能達不到先前預期，儘管第四季通常是該公司最好的季度之一，因為消費者將搶購筆記型電腦和PC作為年底節日的禮物。

季辛格在法說會上表示，他預期PC市場持續成長到2022年，而這個說法與一些分析師的預測相悖。

此外，季辛格表示，全球晶片短缺問題可能延續到2023年，他並透露英特爾正在與100家潛在客戶討論晶圓代工業務。

英特爾對終端需求看法樂觀，但部分分析師並不認同，Summit Insights Group分析師Kinngai Chan就拿德州儀器本周公布溫吞的財測做為例子，他表示：「我們認為整個半導體供應鏈將在2021年第四季被趕上，因為我們認為供應鏈『重複下單』（double ordering）的情況嚴重，且終端市場的需求正逐漸放緩」。