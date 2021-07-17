台積電、永齡基金會採購BNT疫苗，已完成簽約，但民進黨台北市議員、中常委梁文傑卻在節目上爆一句「我們找台積電出來」，引發爭議。對此，國民黨桃園市議員黃敬平痛批，民進黨不願意像感謝美國、日本幫助台灣一樣的感謝台積電和永齡就算了，還要全民感謝民進黨？民進黨的心態根本就是「得了便宜還賣乖」。

黃敬平今（17日）在臉書發文表示，民進黨最近不斷大內宣是政府幫了大忙，台積電和永齡才能買到BNT疫苗，當外媒用被政府「徵召」來形容永齡買疫苗的事，總統府也跳出來否認，怎麼才一下就被自家議員露了餡？

黃敬平認為，有政府，真的不要只會收割，全民的眼睛都是雪亮的，民進黨不願意像感謝美國、日本幫助台灣一樣的感謝台積電和永齡就算了，還聽到綠營的人說全台灣民眾都應該對政府感恩戴德，感謝民進黨政府才對，這不就坐實了台灣沒有足夠的疫苗，民進黨政府也是一股外力政治力在干擾嗎？

黃敬平怒轟，這種爛政府執政黨，還要全民感謝民進黨？因為疫情病故，及打完疫苗就往生的人數加起來都已經上千人了，是要民眾感謝什麼？！沒有把這些爛政府官員趕下台還敢大言不慚？民進黨政府該感謝的是台灣民眾的善良，而不是要民眾感謝政府的無良無恥！

對於一句「民進黨找台積電幫買BNT」引發外界討論，梁文傑昨於臉書澄清表示，他說「民進黨找台積電出來」，是指總統在6月18日請台積電一起和郭董到總統府商討，因為兩家大公司一起出面總比一家好。梁強調，自己判斷台積電的地位，引起國際對台灣買不到BNT疫苗的高度重視，德國政府也積極協助，讓中共也有壓力，最後肯放行疫苗給台灣。台積電在整件事起了重要作用，這是不能否認的事實。

最後，梁文傑說，對這整件事的看法依然是台積電的作用非常大，與其說在幫忙誰買，不如說是在幫忙台灣人民突破封鎖，這才是重點。