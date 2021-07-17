【愛傳媒程富陽專欄】日前7月13日，可說是台灣近2個月來，在遭逢「新冠狀病毒」疫情襲擊實施第三級管制後，第一個帶來「好消息」的日子；為什麼？因為自5月23日民間企業鴻海向有關當局提出BNT疫苗捐贈方案，在被當局連續「卡」了近1個半月後，在因疫情死亡人數飆逾700人數後，在宗教團體慈濟證嚴法師發出請政府重視人命的緊急呼聲後，在蔡總統親自與這些社會賢達領袖溝通後，所有之前的總總問題竟突然迎刃而解，一夕之間都「通」了。

而政府對全國實施第三級的疫情防控，也因確診例連日的降低，由疫情指揮中心緊急對之前祭出的經濟管制措施，開始實施了「微解封」；但我們不免要對這兩個「好消息」的背後歷程，提出我們這一路來的觀察與看法，以供爾後「民者思，權者省」的一點事實依據。

要清楚解釋台灣當局對民間採購疫苗的「卡通化」，及用科學角度看待咱們疫情指揮中心實施疫情「微解封」這兩個新名詞，可能有點費勁；但總之，這些現象無疑都證明目前「新冠狀病毒」疫情，在台灣正都往好的方向發展，我們應該為始終站在第一線承擔防疫工作的人員，給予最深的感激與鼓勵。

但我們對台灣執政當局卻連續一個多月來，不是由疫情指揮中心信誓旦旦的一再表示，在法律上實在無法讓民間自行購買德國BNT的輝瑞疫苗，就是不斷放縱黨媒一體的對外放話，一切採購疫苗的問題都是中共的阻擾；如今咱們的蔡總統在疫情死亡積累與社會各界領袖相繼發聲的壓力下，終於迸出一句政府願意在行政上作協助，咱們的法律突然就鬆綁了；而當鴻海與台積電7月12日正式與德國的BNT正式簽約後，郭台銘先生立刻聲明，在採購疫苗期間，中共絕無插手與阻擾的事實，早先被掩蓋的真相也就隨之揭曉。

原來之前台灣官方一切採購疫苗那種「雲深不知處，只緣身在此山中？」的霧霾，都只是我們自己炮製的一縷炊煙。

但我們心知肚明，郭台銘還有意在言外的意思沒說出，那就是此次真正阻擾民間企業以約美金30元購買疫苗救國人的，恐怕是我們自己原準備用每劑45元美金購買輝瑞疫苗，以便賺取其中差價的「內鬼」。

而蔡總統在鴻海、台積電與德國BNT簽約後，不得不出來對捐贈與參與的人表示感謝；事實上，她致謝的對象中，恐怕是獨漏了德國BNT的原亞洲地區代理商「上海復星」；因為如不是人家放棄堅持疫苗理應由大陸出貨的話，恐怕這筆救人的疫苗買賣，還得被我們自己不循國際商業規範，定要求需越過亞洲總代理商大陸復興，而只願直接與德國總公司接洽的限制所扼殺。

另外，相對於大陸5月底廣東肇發印度Delta變種病毒入侵，即迅速對深圳、東莞、廣州、佛山四個發現個案城市，斷然採取了「封城」的強烈措施；如今2個月不到，已讓病毒案例歸零而完全解封；反觀我們在面對嚴峻的疫情，卻只敢採取第三級管控，如今時逾2月，確診例雖見降低，但每日仍維持在2位數，而只能以「微解封」來刺激社會經濟的窒息；難怪有網友，把《論語・憲問》篇裡那條孔子語錄：「微管仲，吾其被髮左衽矣。」拿來做嘲諷的譬喻，表示「微解封」等同「沒解封」，並憂慮病毒可能捲土重來。

當然，這個解釋與顧慮不見得全然公允；但不可否認，我們防疫指揮中心這種既不敢嚴格封城，又因疫苗接踵覆蓋率過低，無法徹底「解封」，讓我們陷入「首尾兩端」皆不得救的防疫困局。

而這個困境的關鍵點，顯然在於我們防疫政策，同時犯了「緩知」與「無知」的謬誤；前者係缺乏前瞻部署採購疫苗的能力，後者是未能依專業科學採取集中有效的防疫措施。

在中國文學專講鬼故事的《聊齋誌異》第一篇「考城隍」裡面，有句話說：「有心為善，雖善不賞；無心為惡，雖惡不罰。」顯見主掌人間及陰間道德行為和是非曲直的城隍爺，對鑑識陰陽兩界善惡的關鍵，乃在於「人心」之趨向。

這兩個月來，在我們看透了執政黨對疫苗的「卡通化」，及疫情指揮中心對疫情採取一貫的「微微化」心態，讓我們見識民進黨已經淪於「有心為惡」及「無力為善」的田地；就不知，我們人民是否會深刻銘記台灣今日這700多條冤魂？而掌管人間是非曲折的城隍爺，是否也會對這些人世間的偽善者仍追惩到底？

作者為退役上校

照片來源：疾管署截圖。

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