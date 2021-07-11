東港安泰醫院獲贈正壓艙，有效舒緩採檢壓力。（謝佳潾攝）

屏東Delta群聚案爆發時，人心慌慌，枋寮果農夫妻確診後，東港安泰醫院的篩檢量更是暴增，從每天平均的50至60件，至今天天破百件，加上送採檢資料有時間要求，導致採檢人員心理壓力大，幸近日獲贈正壓艙，有效舒緩採檢壓力。

東港安泰醫院指出，天天面對大量篩檢人潮，日正當中下，全副武裝的採檢人員無不汗流浹背，幸近來扶輪社贈送正壓艙，不僅讓採檢人員有較舒適的工作空間，也因工作窗口增多，能加快篩檢速度，沒有正壓艙前，每次只能1、2人慢慢篩，但待正壓艙啟用後，一次最多可以篩6人。

醫院說，正壓艙空氣只出不進，設有冷氣空調、空氣滅菌燈、空氣過濾等設備，能讓醫護人員不需要穿戴全身性隔離衣，也可以在安全舒適的環境之下採檢工作，並大幅減少醫療服務的負載並提升篩檢量能。

醫院說，屏東氣候炎熱，篩檢的醫護人員穿戴全套防護衣，又戴n95口罩再加一層醫療口罩，還有頭套，二層手套，加腳套以及護目鏡，全身包得密不透風在室外進行採檢，不用3分鐘就會開始全身飆汗，眼鏡面罩也都是汗水。

當採檢人員渾身濕透時，還是得長時間穿戴、忍著脫水風險，因為不只穿的時候麻煩，脫下來的時候更是危險，每回脫下防護衣的時候都要萬分小心，避免接觸感染對於醫護人員的心理負擔真的極大，再來就是送採檢資料的壓力。

所以東港安泰真的很感謝扶輪社的貢獻，醫院說，正壓艙的啟用，不僅讓醫護人員能在舒適安全的環境中進行篩檢工作，也能提升作業效率，真的很感謝扶輪社捐贈正壓篩檢站給東港安泰醫院及潮州安泰醫院。