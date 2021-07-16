彰化縣衛生局公布足跡。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣新增1例確診。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣新增1例確診。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣16日公布新增1例確診為31歲男性，為單一感染個案，感染源不明，有南部旅遊史，彰化縣衛生局公布足跡，包括永靖鄉新興路全聯中心和員林第一公有零售市場外圍攤商。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，確診男子9日到南部旅遊，13日發病，14日確診。男子和父母與妹妹同住，為了加強防疫，同住已都安排住進檢疫中心，其餘家族成員和工作職場上的員工都已匡列採檢。

彰化已經連續好幾波，都是4天嘉玲後又爆發確診，葉彥伯表示這是發生率的問題，再次呼籲，如果有呼吸道等症狀，請主動到提供PCR篩檢的醫院篩檢。