彰化縣16日公布新增1例確診為31歲男性，為單一感染個案，感染源不明，有南部旅遊史，彰化縣衛生局公布足跡，包括永靖鄉新興路全聯中心和員林第一公有零售市場外圍攤商。
彰化縣衛生局長葉彥伯表示，確診男子9日到南部旅遊，13日發病，14日確診。男子和父母與妹妹同住，為了加強防疫，同住已都安排住進檢疫中心，其餘家族成員和工作職場上的員工都已匡列採檢。
彰化已經連續好幾波，都是4天嘉玲後又爆發確診，葉彥伯表示這是發生率的問題，再次呼籲，如果有呼吸道等症狀，請主動到提供PCR篩檢的醫院篩檢。
彰化縣16日公布新增1例確診為31歲男性，為單一感染個案，感染源不明，有南部旅遊史，彰化縣衛生局公布足跡，包括永靖鄉新興路全聯中心和員林第一公有零售市場外圍攤商。
彰化縣衛生局長葉彥伯表示，確診男子9日到南部旅遊，13日發病，14日確診。男子和父母與妹妹同住，為了加強防疫，同住已都安排住進檢疫中心，其餘家族成員和工作職場上的員工都已匡列採檢。
彰化已經連續好幾波，都是4天嘉玲後又爆發確診，葉彥伯表示這是發生率的問題，再次呼籲，如果有呼吸道等症狀，請主動到提供PCR篩檢的醫院篩檢。
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