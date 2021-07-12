機車撞上路邊電線桿，女騎士命危搶救中。（台中市消防局提供／陳淑娥台中傳真）

小貨車失控撞擊電線桿，車頭嚴重變形，消防人員協助脫困。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

台中市黃姓女子12日騎機車，行經后里區閃燈路口時，與駕車的劉姓男子發生碰撞，無駕照的黃女當場無生命徵象，送醫急救後仍不治；小貨車失控撞擊電線桿，車頭嚴重變形，劉男被救出後送醫救治，警方正在調查釐清中。

台中市消防局早上8時35分獲報指稱，后里區安眉路和福安路交叉口有機車與小貨車車禍，派遣后里、石岡分隊，出動消防車2輛、救護車2輛、消防人員10名。

消防人員到場後，發現機車女騎士已無生命徵象；小貨車則是失控撞擊電線桿，車頭嚴重變形，協助救出男駕駛，兩人緊急送豐原醫院救治。

調查指出，18歲黃姓女子駕駛重機車，早上沿后里區福安路北往南方向行駛，42歲劉姓男子則沿安眉路東往西方向行駛，雙方在交叉路口發生碰撞，當時黃女交通號誌閃紅燈，劉男為閃黃燈，現場兩車均無煞車痕跡，經查黃女無駕照，經急救後已宣告不治，警方正在調查釐清事故原因中。