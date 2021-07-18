臺大雲林分院今晚緊急決定，20日起不再開放現場拿號碼牌；民眾若沒有在1922平台預約，要到官網的掛號網頁，點選「COVID-19疫苗專責門診」掛號，也可以在上班時間打電話（05）5338311人工預約。（周麗蘭攝）

臺大雲林分院在雲林縣立體育館開設的疫苗快打站環境舒適、流程快速，民眾讚不絕口，今天（18日）因臨時開放現場拿號碼牌秩序大亂。院方表示，即日起不再開放現場拿號碼牌，請上台大雲林分院網路掛號或打電話掛號，以利安排施打。

臺大雲林分院今天臨時開放上、下午各300個現場號碼牌名額，斗六市的里長、民代、熱心民眾口耳相傳，加上有人以「院長黃瑞仁」之名在Line群組誤傳50歲以上民眾可不限縣市到現場接踵，導致700、800人前往搶號碼牌，施打秩序大亂，一度引發民眾口角，副院長劉宏輝出面排解糾紛。

臺大雲林分院今晚緊急決定，20日起（19日快打站未營運）不再開放現場拿號碼牌；民眾若沒有在1922平台預約，要到官網的掛號網頁，點選「COVID-19疫苗專責門診」掛號，也可以在上班時間打電話（05）5338311人工預約。

臺大雲林分院快打站今日打了1800多名，終場消毒人員進入大清消。（周麗蘭攝）

「彩色樂團」到場演奏輕音樂，4名演奏者從早上8點半不斷電演奏到下午4點半，以音樂陪伴施打的民眾與醫護一整天，精神可佩。（周麗蘭攝）

院長黃瑞仁澄清，Line群組上以他的名字轉傳的「台大醫院雲林分院黃瑞仁院長通知」的訊息並非他所寫，該訊息不正確。

臺大醫院雲林分院位於縣立體育館的疫苗快打站，每周二、五、六、日運作，副院長劉宏輝發想出最舒適的「川流不息式」打法，體育館內分成4區，施打人潮不斷流動，入場只要坐好就能「一坐打到好」，要施打疫苗都需預約。

今天（18日）快打站還有「彩色樂團」到場演奏輕音樂，4名演奏者從早上8點半不斷電演奏到下午4點半，以音樂陪伴施打的民眾與醫護一整天，精神可佩。