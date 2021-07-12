三立電視台10日爆出兩名員工確診後，確診員工平時在三樓上班，雖然該樓層上班的56個員工進行PCR篩檢後都是陰性，今(12日)傳出八點華劇王傳一、賴雅妍主演的《三隻小豬的逆襲》，雖全體演員PCR篩檢也都是陰性，但為了安全起間，已於昨傍晚無預警宣布暫時停拍。

三立表示，「為了加強防疫，《三隻小豬的逆襲》將於7／12（一）起，週一到週五晚上8點自第51集重播。好戲再次重溫，而大家期待的暖心大結局，將會在疫情趨緩後與各位見面，敬請期待！」並表示，因為三立有兩名確診，劇組認為此段時間應該以高規防疫看待，決定暫時停拍，待疫情明朗再行復拍。

該劇原預計於16日播出第70集大結局，僅剩幾天就殺青。導演林清振也在私人臉書透露，昨近中午，收到副導傳來劇組因為疫情決定在這個時候「停拍」了，雖然他早在上星期因為個人因素提早提開劇組，雖然距離原訂「殺青」只差幾集就停拍了，雖然有些遺憾、不捨，但心裡卻是歡喜的，畢竟，不用再每天承受自己、工作人員和演員們可能會因「染疫」的心理與生理壓力。「當然，如果能讓每個幕前、幕後的角色都能有疫苗、有安穩的防護裝備與規劃，一個有趣又能讓人在疫情下一解苦悶的連續劇，或許能走到殺青」，他最後也感嘆「沒辦法只能這樣了」。