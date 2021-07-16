台北市內湖區大賣場相繼傳出確診足跡，但各業者停業時間不一，加上有民眾抱怨和確診者同時段採買，消息卻是看電視才知道，質疑市府過於怠慢。北市副市長黃珊珊表示，衛生單位會依賣場特性、個案停留區塊去判斷，若民眾僅在特定區域逗留，就採九宮格方式讓攤位靜置3天。

北市衛生局昨日公布確診個案足跡，內湖Costco（好市多）、IKEA（宜家家居）都上榜，因此停業1天清消，隨後又改口為3天。無獨有偶，家樂福業者也在今日貼出公告，聲稱配合政府防疫作業，要緊急停業1天做清消，確診者出沒的消息也甚囂塵上。

也有民眾抱怨，自己恰好在該時段與確診者同在內湖好市多採買物品，前後重疊時間逾20分鐘，但卻沒有收到任何通知、匡列，質疑市府防疫草率，實聯制沒有發揮功能，形同虛設。

對此，黃珊珊表示，家樂褔停業是因昨天接到新北市通報，才緊急通知業者清消，和昨日公布的案15424沒關係，因此沒有消毒過慢的問題。

她說，Costco和IKEA的物品類型多，空間採一進一出，消費者必須全程走完才能到出口，但家樂福或其他賣場，可在不同樓層離開該場域，因此市府疫調時，會和個案確定採買場域位於何處、待多久，決定該區風險有多高，衛生單位也會到現場確認。

她表示，若民眾只是在1樓小吃攤逗留，風險就不會到整個賣場這麼高，若該場域無法區分各自區塊，可能都會被列為高風險地區，要停業3天，如果確定民眾只特定區域停留，買完東西就離開，可能就是停業1天，加上攤位採九宮格方式靜置3天。