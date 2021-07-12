1名萬華人日前在當地寶興街1處水溝內發現大量針筒，約40多支針筒散落在水溝內，附近民眾看到後嚇壞報警；警方獲報後不排除是有人施打毒品後隨地丟棄，目前已將針筒帶回送驗，而環保局表示將調閱監視器，對惡意丟棄醫療用品者開罰；不過有網友目測針筒為30g大小針頭，屬打胰島素常用針頭，推測是糖尿病患者亂丟的。

1名網友在臉書社團「我是萬華人」發文表示，他日前在萬華區寶興街1處水溝內發現數10支使用過的針筒，懷疑是有人惡意丟棄醫療用品；公開的照片中，從水溝蓋的縫隙中可以清楚看見，有非常多支針筒與橘色蓋子散落在水溝內，貼出馬上引來許多當地民眾的恐慌。

1名萬華人日前在當地寶興街1處水溝內發現大量針筒，約40多支針筒散落在水溝內，附近民眾看到後嚇壞報警。（翻攝自臉書「我是萬華人」）

而萬華分局巡官傅冠淵在留言處表示目前警局已受理報案，會速查明事實，依法究辦；而北市環保局清潔隊人員也留言說現場已處理完畢，里長已到場將針筒交給警察帶回刑事鑑定，確定有無毒品反應，還是只是打胰島素針劑，並會調閱監視器，查明亂丟醫療廢棄物者的身分並開罰。

其他網友則留言說，「建議打胰島素的人，每3個月回診要把針頭拿回診所或醫院回收廢棄物，不要收集一大堆才要一次拿」、「這絕對是醫療用品，30G針頭0.5cc的胰島素空針，橘蓋是它的特色」、「真的太可過份辛苦清潔人員了」、「西園醫院門口不就有醫療廢棄物垃圾桶？丟的人太缺德，看了都起雞皮疙瘩」。