新竹縣和苗栗縣12日「嘉玲」，新竹市公布的台積電確診案後，竹縣根據疫調結果已協助匡列、採檢和消毒等防疫工作。縣長楊文科請孕婦盡速接種，尚未接種的6、8、9、10類可上預約平台登記施打。

新竹縣長楊文科說，7月至今中央共撥配新竹縣3萬5280劑莫德納疫苗，其中首批1萬500劑中保留3000劑給孕婦施打，目前已完成1200多位孕婦接種，由於疫苗將在7月28日到期，因此請有意願且尚未接種的孕婦，在7月14日前預約，並於21日前完成施打。

楊文科並指出，尚未接種疫苗的第6、8、9、10類民眾，即50歲以上成人和18至64歲患有高風險疾病、罕見疾病或重大傷病者，都可透過中央「COVID-19公費疫苗登記預約平台」進行登記預約，可選擇不同種類疫苗。若縣民有疑問，請撥打1999為民服務專線詢問，預約登記上若無家屬協助登記，也可由村里長辦公室、各鄉鎮市衛生所協助。

苗栗縣長徐耀昌也提醒，符合6、8、9、10類施打疫苗的鄉親，盡速到中央的公費疫苗預約平台登記。