新竹縣18日無確診案例，中央「COVID-19公費疫苗預約平台」第三輪意願登記，將在19日中午12時截止，縣長楊文科呼籲18歲以上民眾把握時間踴躍登記。22日第二輪接種結束後，完成第一劑接種的民眾可再次上網登記意願。

衛生局統計，18日到中午為止，全縣累積施打8萬1498人次，18歲以上涵蓋率為17.64％；其中，65歲以上已施打第一劑疫苗的有4萬6772人，第一劑涵蓋率59.74％。

其中，從16日到22日接種中央「COVID-19 公費疫苗預約平台」第2輪，新竹縣共有1萬8706人預約，16、17日預約人數為4047人，實際施打3890人，合計報到率約96.12％。18日預約人數為3318人，報到率預估也可達9成以上。

縣長楊文科提醒第二輪完成疫苗接種的鄉親，務必在22日第二輪接種期程結束後，再次上網登記意願，中央會在民眾要接種第二劑時，發送簡訊通知預約接種，第三輪意願登記，將於19日中午截止登記。

衛生局統計至18日下午1點為止，全縣已有24萬4928人完成意願登記，其中勾選AZ疫苗的有8835人，勾選莫德納疫苗為11萬9970人，AZ及莫德納兩者都勾選的有11萬6123人。