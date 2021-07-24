印尼疫情嚴峻，外交部今天表示，印尼台商總會與印尼熱心的台商已協調安排8月8日印尼Garuda航空的包機，開放旅居印尼有返國需求的台商僑民登記搭乘。另外，駐印尼代表處也針對部份無法搭乘這班包機的僑民，提供自雅加達轉經第三國返台的班機資訊供參考及選擇。

外交部及駐印尼代表處持續關注印尼疫情發展及醫療能量負荷情形，透過駐處與僑界成立的「緊急抗疫中心」及社群媒體群組，提供抗疫相關資訊及資源，並適時協助僑民安排返國事宜。

外交部指出，國人在印尼境內如因疫情或遭遇急難需要協助，請撥打我國駐印尼代表處緊急聯絡電話：＋62-811-984-676（印尼境內請直撥0811-984-676）或駐泗水辦事處緊急聯絡電話：＋62-822-5766-9680（印尼境內請直撥0822-5766-9680）；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。