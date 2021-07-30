嘉義縣今天爆出工廠群聚案目前共9人確診，嘉義縣長翁章梁邀請醫福會執行長王必勝到縣府商討相關措施，翁章梁指出，水上某工廠全公司17人篩檢後共7人確診，另43位密切接觸者已有2人確診，推測可能感染源為工廠某7月中旬前居住在台北萬華的員工。

翁章梁表示，嘉義縣29日接獲通報確診案例，全案職場染疫7人，延伸家庭感染2人，為水上鄉某工廠員工因病就醫篩檢確診，全公司17人快篩7人陽性，再經PCR檢測陽性後確診，衛生局29日凌晨安排7人住院治療，匡列密切接觸者43人進行疫調篩檢，增2人家庭傳染確診，相關人員足跡單純。

嘉義縣長翁章梁邀請醫福會執行長王必勝前來商討相關措施。（張亦惠攝）

衛生局長趙紋華指出，有針對工廠所有員工做PCR跟抗體檢測，其中有一位員工有抗體反應，該員7月中旬前都住台北萬華，7月16返回台中住所，7月18日到水上某工廠上班，整體分析推論，該員工為感染源，為防堵疫情，啟動全縣5處擴大篩檢站。