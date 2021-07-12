新北市立圖書館特別於全市100個服務據點增設臨時櫃臺，於7月13日開始恢復不入館的「預約取書」服務，同時搭配「宅配獨享包」與「閱讀便利包」等防疫應援貼心借閱服務。（新北市立圖書館提供）

新北市立圖書館特別於全市100個服務據點增設臨時櫃臺，於7月13日開始恢復不入館的「預約取書」服務，同時搭配「宅配獨享包」與「閱讀便利包」等防疫應援貼心借閱服務。（新北市立圖書館提供）

歷經1個半月的閉館防疫，隨著疫情趨緩，新北市立圖書館特別於全市100個服務據點增設臨時櫃臺，於7月13日開始恢復不入館的「預約取書」服務，同時搭配「宅配獨享包」與「閱讀便利包」等防疫應援貼心借閱服務，因應暑假到來，圖書借閱冊數也從20本提高至30本，讓引頸期盼的愛書人，可以盡情享受閱讀，紓解閉館期間所積累的陰霾。

新北市立圖書館表示，配合政府防疫三級警戒期間，新北市各區圖書分館均全面配合閉館，無法到圖書館，也讓許多愛書民眾相當想念穿梭書架、抱著書本的借書時光。隨著疫情趨緩，圖書館閱讀微解封，從7月13日起恢復線上預約取書服務，並於全市100個圖書分館設置臨時櫃臺，提供不入館取書的借閱服務，館員會事先將讀者想借閱的書消毒好，再提供讀者借閱，讀者即日起即可線上申請預約。

不想出門的民眾，圖書館也同步推出書籍外送的「宅配獨享包」與自取的「閱讀便利包」等防疫應援貼心借閱服務，7月13日起至31日止，圖書館每週提供500箱愛書人限定的「宅配獨享包」，提供民眾上網申請，並免費宅配到府。「宅配獨享包」共有親子共讀、養生保健、文學小說、漫步旅遊、理財規畫及休閒生活等6大主題，內含5本精選特色好書，民眾可依喜好，自由選擇想要借閱的讀享包。

預約取書臨時櫃檯同時也提供豐富多樣的「閱讀便利包」，由館員精選，有適合成人閱讀的書，也有親子共讀的童書，讓民眾可以直接拿了就走，輕鬆將書「袋」回家。另外，因應暑假閱讀需求大增，圖書館同時也將原本的借閱冊數，從20本提高至30本，讓讀者能盡情悠遊書海，享受閱讀。

新北市立圖書館長王錦華表示，防疫優先，圖書館除了將持續以最高規格措施，落實中央疫情指揮中心及新北市政府的防疫規範，做好萬全準備，更透過預約取書、宅配外送、與外帶自取等不同的借閱服務，滿足讀者的閱讀需求外，同時兼顧防疫安全，分階段邀請讀者重返圖書館！活動服務資訊請至新北市立圖書館資訊網查詢，洽詢電話：(02)22534412。