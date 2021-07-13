三級警戒持續延長，居家快篩成為防堵疫情、保護安全的重要方法，不過試劑價格偏高，對弱勢家庭是一筆不小負擔。新北市議員江怡臻今與時承生技捐贈300劑快得利居家快篩試劑，給新北市好日子愛心大平台，讓弱勢家庭獲得免費快篩，加強防疫保護力。

江怡臻指出，對於經濟弱勢的家庭來說，工作可能較為不固定，染疫風險提高，很多工作也陸續會要求提供快篩檢測結果，所以定期做居家快篩除了能保障健康，也能防堵疫情。因此，這次的捐贈活動相當有意義，透過愛心大平台把這些物資送給需要的家庭，讓他們能夠安心防疫，不必擔心經濟上的負擔，也希望拋磚引玉，幫助更多家庭。

時承生技營運長詹鈞宇表示，公司做了很多企業快篩服務，但也希望幫助弱勢家庭，特別是針對弱勢婦女、單親家庭，更是需要努力幫助的對象，由於自己的母親也持續做公益40餘年，希望延續幫助單親、被家暴、失業的弱勢婦女，微解封後可能民眾外出機率提高，快篩劑的需求也增高。

詹鈞宇說，雖然快篩劑價格不高，但定期檢測對很多人來講還是很重要，雖然沒辦法幫助到每個人，但希望能讓社會重視居家快篩的重要性，共同團結防疫，並給弱勢家庭多一些關愛與關懷。