MITSUI OUTLET PARK林口進行全館消毒。（業者提供）

MITSUI OUTLET PARK林口進行全館消毒。（業者提供）

傳出專櫃人員染疫的「MITSUI OUTLET PARK林口 」（林口三井OUTLET），19日官網公告自主停業1天，業者表示，「19日早上接獲專櫃通報有員工確診消息，立刻決定全館自主停業，進行全面清消，並請設施員工今日先自行進行快篩，並回報快篩結果後，公司會再討論恢復營業時間。該確診專櫃員工為與感染者有接觸史，被匡列後進行PCR採檢確認陽性。」

新北市市長侯友宜對此表示，全體約3200名員工要在2天做大規模快篩，且要遵守相關防疫規範才可復業，復業要持篩檢陰性證明才可入場。