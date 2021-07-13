台股近期資金高速輪動，電子股重獲買盤青睞，以貨櫃三雄長榮、萬海及陽明為首的航運族群出現回檔，今（13日）三雄同時被打入跌停，引起網友好奇，航運股從去年底開始的噴漲行情是否就此終結？有內行網友點出1跡象表示，先前航運股漲到波段高點後，就會出現「尖頭反轉」的狀況且回檔程度不一，這次可能也會出現類似狀況，操盤時應該要謹慎。

萬海在1日站上336元收盤新高後走跌，今（12日）收盤價只剩258.5元，短短8個交易日下殺超過23%；長榮在6日衝上224元新高後「二度入獄」被列為處置股，每20分鐘搓合一次，今股價摔至165元，跌幅逾26%；陽明也出現相同走勢，上周四（8日）收在新高216.5元，今收盤落到176元，下跌超過18%。

三雄跌停引起PTT網友熱烈討論，有內行網友嗅出1跡象表示，「航運股有87％尖頭反轉，景氣循環股要走空，沒有在做頭逃命的，就是直接殺。」因此，套牢的不能加碼攤平，會越套越多，反而要趁反彈時，斷然停損抽回資金，此外，他也提醒，目前看不到航運股出現止跌，有可能多殺多，不要貿然搶進。

網友紛紛留言，「塊陶啊，水手還在裝」、「真的不妙了啊」、「尖頭反轉直接殺，來不及跑啊」、「今年這樣也好幾次了，就怕不會衝了」、「大戶都跑了，水手還在說騙船票」、「不快點止跌的話，要盤整很久囉，看看GG」、「大家都跑去買GG啦」、「就不要到最後面板化，EPS啥的都不重要了」、「有1月的味道，但這時股價高殺更兇，散戶怕死」。

此外，還有人對航運後市充滿信心，「成本低的繼續抱沒差」、「還是有水手進場抄底啊」、「GG要開法說也有差吧，個人不急著出場」、「跟著股版反著做就對了」、「之前好幾波沒學到教訓嗎？」、「對景氣有信心，再撐一下」、「水手不怕晃，數據好成這樣沒道理啊」。