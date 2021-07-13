宏碁(2353)第二季NP/PC出貨表現依然亮麗，2Q出貨610萬台，季增5%，年增18%。而根據最新市調資料顯示，宏碁電競桌機五月份在德國大幅成長，較去年同期相比，以69.2%成長率領先業界，成為市場成長冠軍。Predator Orion 3000更搶下電競桌機暢銷機種排行榜第一名，展現強勁動能。

宏碁電競桌機德國表現亮眼，旗下Predator電競品牌搶打Predator Orion 3000機種攻下熱銷排行榜冠軍，獨家FrostBlade 冷卻系統能高速旋轉保持降溫，同時維持低噪音不影響遊戲體驗；除此之外，採用符合EMI規範的透明側板，可大幅降低電磁波干擾。

雖然宏碁2Q的NB/PC出貨年增仍有2位數，但低於2成。外資將重心放到轉投資的子公司，目前宏碁旗下至少有四家上市櫃子公司，及一家興櫃和其它準備IPO的子公司，在過去18個月裡，也進行收購及投資。其中包括澳洲一聚焦IT／OT市場的專業經銷商DNA Connect，和旗下展碁取得51％股權的橡膠產品代理商博瑞達，另亦為進一步掌握上游供應鏈市況、轉投資半導體業者敦泰(3545)等，期能為多重引擎營運擴充規模及觸角。

宏碁集團旗下已上市櫃及IPO的子公司，今年H1業績表現靚，如智聯服務（6751）、展碁國際（6776）、宏碁資訊（6811），上半年營收皆刷新歷年同期新高紀錄，至於建碁（3046）及安碁資訊（6690）上半年營收則分別站上13年來及IPO以來同期高峰。