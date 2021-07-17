德國國會議員雷希特表示，由於中國施壓，導致先前台灣向德國生技公司購買BNT疫苗的協議告吹。鴻海創辦人郭台銘指出，未有北京當局對此次疫苗採購過程有任何指導或干涉，在此感謝能讓採購行為歸諸商業條件談判的本質進行。兩人說法不同，究竟是時空環境不同，或因有資訊落差？北京當局究竟有無介入台灣按商業行為進行的疫苖採購？如何看待北京對待商業行為？

日前才風光在美國發行IPO 的大陸叫車 App 滴滴出行，被懷疑可能洩露道路交通數據給美國而遭到勒令下架。據悉除叫車 App 本身被下架外，其他 25 款由滴滴出行負責營運的相關應用程式也一併被下架。對此，滴滴副總裁李敏否認該項說法，聲稱大陸使用者的資料都存放在當地的伺服器當中，不可能交給美國。依此觀之，被下架非資安因素，而是政治因素。

媒體報導滴滴遭下架係因高層震怒，理由有二：一是選擇在中共百年黨慶之前赴美而犯忌；二是數據監管更嚴格的《數據安全法》將於9月1日起實施，因趕在法律實施之前「闖關」而遭懲。對照日前阿里巴巴集團的螞蟻金服發行IPO被緊急叫停，說明大陸企業運作沒有所謂的純商業作為。只要北京當局要喊卡，不論損失多少，都必須立刻打包，而且還無處申訴。

同理可證，若北京當局要阻止上海復星醫藥與鴻海（永齡基金會）、台積電簽訂購買BNT疫苗合約，完全有能力辦到。即使上述簽約行為可以被視為是純商業行為，若北京當局硬要像叫停滴滴出行、螞蟻金服發行IPO等的商業行為，阻止上海復星的簽約行為，何難之有？尤其是兩岸關係仍在緊繃之際，出手干預豈非理所當然！但是為何未出手？可能原因研判如次：

首先，台灣若沒有疫苖可打使疫情止不住，在兩岸航空運輸未中斷情況下，台灣確診案例赴陸有可能造成大陸疫情破口。君不見自2021年5月起，廈門已發現54例自台灣出發入境後，經診斷判定為新冠肺炎確診病例，因此北京當局必須有所因應。畢竟打完疫苗後的傳染力，比未打疫苗者要低得多。

其次，兩岸統一是大陸國家主席習近平落實「中國夢」的重要內涵，再加上「融合發展」係其對台重要方針，不干預台灣透過商業行為取得疫苗，進而降低台灣內部「反中」氛圍，符合「融合發展」、實現中國夢的要求。畢竟統一若無法以和平方式達成，只能訴諸武力。「軟更軟、硬更硬」策略在避免兩岸兵戎相見；不阻擋台灣取得疫苗，是展現「軟更軟」的一手。

第三，美日相繼分別捐贈台灣數百萬劑疫苗，若此時北京當局選擇干預台灣與復興醫藥簽訂採購疫苗合約，不僅不利爭取台灣民心，導致「更寄希望於台灣人民」的願望落空，不利「融合發展」，更將斲傷其欲塑造不霸道的大國形象。這恐怕也使北京當局欲藉「疫苖外交」，建立有別於西方世界的「和諧世界」國際觀，缺乏實踐的可能性。

只是在台灣內部「反中」氛圍仍熾情況下，北京當局不阻擋台灣透過商業行為取得疫苗之作為，能否扭轉此種氛圍，仍待時間驗證。

（作者為南華大學國際事務與企業學系副教授）

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