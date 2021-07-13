隨著疫情緩步趨緩，企業下半年的徵才計劃也陸續啟動，繼上半年專業菁英人才甄選外，華南銀行再度公開招考第2次儲備菁英暨專業人才，預計合計錄取82名，網路報名將於7月14日17：00截止。

這次鎖定的招考類別包括儲備菁英人才、資訊科技菁英人才、權益證券交易專業人員—研究員、固定收益證券交易專業人員—債券承銷、財富管理菁英人才、翻譯人員、儲備法務菁英人才、市場風險管理菁英人才等。未來將依職務類別給薪，其中權益證券交易專業人員-研究員薪資上看55000至75000元，儲備法務菁英人才更直逼70000元以上。

為了招募優秀人才，華南銀行提供多元的獎酬及福利制度。年薪平均約18個月，另外還有三節獎金、個人職等晉升調薪、年度調薪等，並有優惠存款、優於勞基法的規定、結婚及生育補助、子女獎／助學金等多項福利。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，金融業優異的薪資水準與完整的福利，多年來穩坐新鮮人最嚮往的產業前3名，近年來隨著數位金融的興起，跨領域搶才，對不同領域的人才都有相當大的吸引力。

同樣大力徵才的還有創立超過60年的大成集團，以食品加工起家的大成集團，擁有100多家子公司，營運範疇遍及台灣、中國、印尼、越南、馬來西亞、緬甸、柬埔寨等國。目前正朝全球化發展，建置完整供應鏈及運籌機制，達到成本及速度等競爭優勢，近年集團營收穩健，連年突破700億。

近期「2021大成菁英計畫」開跑，鎖定碩士以上學歷的經營管理人才，或具備工業工程、機械、土木相關背景的第1線廠區儲備主管。為提拔更多人才，打破年資晉用人才，提供員工5年晉升主管機會，並鼓勵員工持續提升專業能力，提早讓員工養成更高一層的領域統御能力。

大成集團目前於1111人力銀行擴大徵才，上百個工作機會，從第1線飼育人員、到經營管理主管，種類多元，工作地點更是遍布全台北中南以及東南亞國家。無論是想就近選擇工作地點，或是放眼海外，大成集團旗下各事業體，是讓你一展長才的大好機會。

黃若薇表示，在疫情的衝擊下，更能看出幸福企業對同仁的照顧與用心，為了協助幸福企業有更完善的遠端工具，因應疫情下分流工作的趨勢，1111人力銀行結合研發多年的「1HR人資管理系統」以及「遠距面試」等工具，提供企業遠端管理的助益。