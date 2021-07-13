日前，海洋委員會海洋保育署公布在小琉球周邊海域發現805隻海龜，這是巧合嗎？臉書「海巡署長室」12日晚間推測造成海龜群聚的原因，並藉此宣導群聚要被罰錢。此貼文已經吸引1.7萬名網友按讚。

臉書貼文指出，我們大膽的推測原因有二：第一，小琉球雖然在前些日子遭受油汙襲擊，但是在海保署與海巡署的努力下，把整個環境恢復得很乾淨，所以，海龜們都非常享受小琉球的陽光、沙灘、海水。第二，受到疫情的影響，少了巨量的人類遊客來打擾，反而讓龜龜們也樂得不亦樂乎，紛紛出門逛大街。

貼文說，不論你相信哪一個答案，反正，絕對不是在解封之前，海巡舉辦了一場收心上班的「早點名」。海巡也絕對沒有藉著把海龜們集合起來的時候，向他們宣導「日後要對遊客們，製造假碰撞、創造真罰款」的政令宣教。

貼文最後指出，太久沒下水，忘記了騷擾野生動物會有6萬到30萬罰款的恐懼嗎？沒關係，海龜們都記得。他們都準備好了！

有網友對此表示：「不但群聚，還沒戴口罩。」「海龜意圖集體碰瓷，使人無法下水，嚴重懷疑這些龜接受過訓練…」以及「海龜群通知：目前沒有潛水客，若有發現潛水客，準備碰瓷SOP，製造意外、集體靠進潛水客、提高各種角度碰觸，交給穿橘衣的海巡開罰。」