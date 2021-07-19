長期承租北市中山區某旅館套房的一名韓姓男子，１９日凌晨被旅館員工發現陳屍在房間內，警消獲報到場發現死者身體僵硬，死亡多日，房內桌上放了一張疫苗接種卡，裡頭記載他4天前才接種莫德納疫苗，目前仍在釐清死因是否與接種疫苗有關。

據了解，旅館員工今晨巡房時，按死者的房間門鈴都沒有回應，驚察有異，於是自行打開門後，驚見韓男陳屍在床上，已明顯死亡，嚇得緊報警處理。

獲報到場的警消人員在死者房內桌上，發現一張疫苗接種卡，裡面註明他４天前接種過莫德納疫苗，死亡原因是否與接種疫苗有關，仍須近一步相驗釐清。由於死者不常與家人聯繫，經警方通知其子才知，他長期未與父親連絡，不知父親為何突然驟逝。

中央流行疫情指揮中心今天公布，7月16日至7月18日三天，共新增104件疫苗接種後不良事件，其中24件死亡，發言人莊人祥表示，死亡事件中，12例是疑似接種AZ後發生，另12例是疑接種莫德納後發生死亡。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。