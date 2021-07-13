13日微解封，嘉義市夜市今只有嘉樂福夜市重開張接客，因直到5點前還在下雨，170個攤商只有30家出來擺攤，人潮也不多。（呂妍庭攝）

13日微解封，嘉義市夜市今只有嘉樂福夜市重開張接客，因直到5點前還在下雨，170個攤商只有30家出來擺攤，人潮也不多。（呂妍庭攝）

遊戲攤位業者也做拉出距離，避先群聚。（呂妍庭攝）

嘉樂福夜市最大容留量約7000人，管制入場人數約6000人。（呂妍庭攝）

13日微解封，嘉義市夜市今只有嘉樂福夜市重開張接客，因直到5點前還在下雨，170個攤商只有30家出來擺攤。（呂妍庭攝）

13日微解封，嘉義市夜市今只有嘉樂福夜市重開張接客，因直到5點前還在下雨，170個攤商只有30家出來擺攤，隨雨勢停歇，愈晚人潮漸增，已擺20年的摸麻將業者直言，疫情這麼嚴重，能出來擺攤賺錢「已非常感謝」，但又怕人一下子來太多形成群聚風險，業者處境有些兩難。

嘉樂福夜市經理吳佳靜表示，因下午實在雨太大，原本嘉樂福夜市加上臨時攤位約有170攤，今只有出來30攤左右，不過相關防疫措施絕對符合市府的要求，入口也有人員量體溫、控管人流等，遊戲攤位也都要求拉出距離，顧客會接觸的物品在客人交替前都要先消毒，業者都很配合，也犧牲很多，就是想把防疫做到好。

市府建設處長田長沛晚間也率員到嘉樂福夜市實地稽查，指業者、攤商的防疫看起來都有到位，接下來會再不定期派員稽查。而嘉樂福夜市最大容留量約7000人，管制入場人數約6000人，吳佳靜說，疫情之前單日人次最多約1萬2000人，時值疫情期間，預期人不會這麼多，但仍會做好兩出入口的人流控管。

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