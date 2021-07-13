美軍太平洋艦隊發布的圖片中還包括與美軍聯合演習的新加坡2艘巡防艦發射魚叉飛彈。（圖／美軍太平洋艦隊）

中美南海軍事對峙情勢逐漸升溫，在共軍聲明對美艦本福德號「警告驅離」後，美軍首次立即回應反擊共軍聲明為「錯誤訊息」。隨後美軍又發布在太平洋與新加坡海軍演習時發射飛彈的照片，以證明美軍有權在南海自由航行並舉行實彈演習，再次回擊中國大陸對南海的主權聲明。美國此舉似有意讓持續多年的南海爭議對立形勢升高，在英國航母抵達南海後，南海可能會有更激烈的對立氣氛出現。

美國本福德號(USS Benfold)驅逐艦7月12日在南海西沙群島周邊行動後，中共解放軍發表聲明稱，美艦未經中國政府批准擅自闖入中國西沙領海，解放軍組織海空兵力進行跟蹤監視並予以警告驅離。當日美軍第7艦隊即透過軍方媒體反擊，指稱共軍上述聲明為「錯誤」訊息。

USS Benfold (DDG 65) launches a Standard Missile (SM) 2 and the Republic of Singapore Navy's RSS Stalwart (72) and RSS Tenacious (71) launch Harpoon missiles during a live fire event as exercise #PacificGriffin 2021 came to a close last week in waters off Guam. #NavyPartnerships pic.twitter.com/IYYYp8E8M1 — U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) July 13 2021

美國太平洋艦隊7月13日再次推特上發文稱，本福德號驅逐艦與新加坡海軍上週在關島附近水域進行了聯合演習，本福德號發射了一枚標準-2型防空飛彈（SM-2），新加坡海軍史托瓦特號(RSS Stalwart)與坦那休斯號(RSS Tenacious)2艘 可畏級巡防艦則發射魚叉反艦飛彈。推文同時也公布了飛彈發射的照片，頗有再次向共軍的南海主權聲明示威之意。

共軍在對本福德號於西沙群島附近的自由航行行動表示強烈不滿，指控美軍嚴重侵犯中國主權和安全，破壞南海地區和平穩定，並違反國際法和國際關係準則。共軍南部戰區將時刻保持高度戒備狀態，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。

美軍第7艦隊則反駁說，本福德號驅逐艦在西沙群島附近宣示航行權利和自由，符合國際法。中國關於美軍艦這次行動的聲明是錯誤的。「本福德」號驅逐艦根據國際法進行了這次自由航行行動，並會繼續在國際水域進行正常作業，中國歪曲事實的言論無法阻止美國。

200000 tons of integrated naval power! HMS Queen Elizabeth @HMSQNLZ USS Ronald Reagan @Gipper_76 & #USSIWOJIMA (LHD 7) in the Gulf of Aden deterring aggression protecting freedom of the seas and ensuring regional stability. @US5thFleet



DETAILS: https://t.co/sUfoCKhUn7 pic.twitter.com/U8WAZ3kYri — U.S. Navy (@USNavy) July 12 2021

目前英國皇家海軍女王號航空母艦正在中東亞丁灣與美軍雷根號航母戰鬥群聯合行動，隨後將前往亞印太地區訪問，並呼應美國的南海自由航行政策。多日以來大陸媒體對英國女王號航母戰鬥群冷嘲熱諷，很可能會在女王號抵達南海時掀起一波輿論攻勢。