行政院推出「疫苗接種預約平台」，近日都由政務委員唐鳳出面說明。不過民眾黨立委高虹安指出，有注意到該平台網站上寫到，是「委託某外部機構建置」，因此希望瞭解「系統委外成本」等規劃，結果卻被行政部門「已讀不回」三週。

高虹安今（13）日在臉書表示，從國會監督的角度，她對衛福部提出「疫苗接種預約平台規劃及相關預算」索資後，到現在已經第三週了。

她表示，在這三週期間，團隊同仁時時追蹤該平台相關資訊回覆的進度，但是，每次所得到的回應都以「內部簽核還未過」的理由，遲遲不願回覆提供。

高虹安解釋，她為什麼會監督「疫苗接種預約平台」的規劃及預算？ 因為注意到該平台網站上寫到，是「委託某外部機構建置」，結果卻被「已讀不回」三週。

她質疑，三個星期過去了，平台也已在上週四正式上線了，回函給立法院的公文簽核還沒完成？到底是政府部門的效率有待加強，還是已經吃了秤陀鐵了心，不給立法委員資料呢？

高虹安敦促衛福部，平台系統既已由民營公司建置上線，相關委外的行政流程和預算來源，也應儘快提出明確說明。