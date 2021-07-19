為服務上班族，嘉義縣首波夜間接種站於今19日晚間6點開打，截至目前已有531人預約。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為服務上班族，嘉義縣首波夜間接種站於今19日晚間6點開打，截至目前已有531人預約。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為服務上班族，嘉義縣首波夜間接種站於今19日晚間6點開打，截至目前已有531人預約。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為服務上班族，嘉義縣首波夜間接種站於今19日晚間6點開打，截至目前已有531人預約，嘉義縣長翁章梁說，此次施打對象為50歲以上，許多人仍在工作，白天不一定有空前來接種疫苗，因此特別開放夜間施打，方便民眾下班後能挑選施打地點及時段進行疫苗接種。

翁章梁晚間在朴子市長吳品叡、縣議員黃嫈珺陪下，晚間親自前往朴子國中視察，對於嘉縣設置夜間接種站服務，民眾蔡小姐說自己雖然不用上班，但平時在家照顧孫子，感謝縣府貼心服務，讓她在媳婦下班有人接手照顧孫子時，撥出空檔來接種疫苗。另一位張先生說自己以app上網登記，再選擇下班時段接種，很方便。

「大家的辛苦都是為了群體防護力，就連夜晚、周末都沒有休息！」翁章梁說，這段期間所有團隊都很辛苦，不僅是醫護，包括警察、清消人員等，看著所有人投入感到非常感動，感謝大家的付出，相信在大家共同努力下，一定很快能度過疫情，回復過去正常生活。

同時，翁章梁也再次呼籲「有登記，才有疫苗可以打！」，未來下一輪開放登記後，18歲以上民眾，務必上疫苗施打意願登記與預約系統登記接種意願，才能共同建立起嘉義縣的群體防護力。