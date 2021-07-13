台積電、鴻海/永齡基金會合計採購1000萬劑BNT疫苗的專案，日前完成採購契約和捐贈契約的簽署。但對於採購疫苗過程歷經一波三折，各種消息滿天飛，前民進黨立委郭正亮坦言，整個過程最後是蔡總統出來扭轉局面，否則一些政府機構根本就是不理不睬，消極被動。最後疫苗買成了，這些人還出來邀功，真是有夠難看。

郭正亮13日受「宅神」朱學恒之邀上臉書直播談時事，郭正亮說(51:20－1:01:36)，郭董從5月23日起心動念要買疫苗，一直到6月18日跟蔡英文總統見面，這中間當然都有人在卡。行政院長蘇貞昌曾說，「郭台銘手上沒疫苗現貨」，還有一堆人冷言冷語，以他一個企業家，花了3個禮拜發現找不到政府授權門路，是因為他這段時間，碰到太多奇奇怪怪的力量在阻饒，後來郭董發現「門」只有總統能決定。

前民進黨立委 郭正亮、宅神朱學恒。(圖/翻攝自 朱學恒臉書)

郭正亮說，後來結果證明，郭董當時這個決定是正確的，在6月17日臉書發出8點聲明，等於是最後通牒。郭正亮續指，他也透過幾個朋友方面輾轉得知郭董的心路歷程，郭董在6月15日到17號這三天，有不爽到一度不想玩。

郭正亮指出，6月18日這天談完之後，蔡總統釋出善意，開了一道門，底下的人形式上就要辦理。朱學恒問他，「當時不是上下沒有一心，府方這一邊開綠燈，但另一邊的人卻給紅燈？」郭正亮說，郭董的法律文件辦完是在6月25日這天， 一份文件要辦7天怎麼可能，衛福部疾管署雖然有派員協助，也很努力幫忙，但可惜基層公務員卻沒有什麼決定權。

朱學恒 Youtube頻道。

朱學恒則說，他聽到的消息是，鴻海法務團隊可能遇到某些官員挑毛病，中間過程中被技術性卡了1、2周？郭正亮說，「這太容易了。最後是蔡總統出來扭轉局面，否則一些政府機構根本就是不理不睬，消極被動，最後，疫苗買成了，這些人還出來邀功，真是有夠難看」。

朱學恒也提到，他聽到多個管道的共同消息是，「在談判過程中，台積電在6月18日之後，也一度不爽到考慮想退出」。朱學恒問郭正亮，這個說法是否有可信度？

郭正亮說，他覺得可信度蠻高的。因為關鍵字就是「台灣地區疾管機構」，而「台灣地區」這個用詞，台積電和鴻海的法務團隊，想必都研究過相關法律，也符合《兩岸人民關係條例》，都是於法有據，也是大陸也可以接受的範圍。

郭正亮大嘆，這真的是一關一關來，標籤部分也是，我們要求標籤不能有「復必泰」，以避免落入「港澳台模式」，這也是外界不了解某些人玻璃心的情況。

值得注意的是，對於政府和民間通力合作買疫苗，總統蔡英文12日則是透過臉書表示，「我要謝謝過程中各方的努力，讓專案能順利推動，也要肯定行政院、中央流行疫情指揮中心，以及政府法律團隊，在談判過程中，夜以繼日協助捐贈單位，迅速完備複雜繁瑣的法律程序」。