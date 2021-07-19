台北市長柯文哲，宣布不惜舉債採購新冠肺炎疫苗；南投縣長林明溱19日表示，他全力贊成台北市政府採購疫苗，但最後能不能買得到，全看中央要顧面子還是顧人命而定。

南投縣衛生局19日向縣議會報告指出，南投縣獲中央撥配約10萬劑新冠肺炎疫苗，將在22日最後18場大型接種站施打結束後，達成疫苗使用率近百分之百的目標，但採「精準通知，循齡漸進」執行疫苗施打的南投縣，仍只能通知到67歲以上的縣民前往施打，等於65及66歲的縣民施打率仍接近零，可見不是南投縣疫苗施打得慢，而是中央撥配給南投的疫苗，一直都是只有施打對象的30％，那也是為什麼蔡英文總統只求7月底施打率達25％的原因。

林明溱說，抗疫是攸關全民人命的大計，本來就應捨棄意識形態，中央地方合作盡快採購到最好且足夠的疫苗。但是，中央在南投縣率先提出採購輝瑞BNT疫苗時，卻因中央怕買不到、被地方先買到失面子，至今仍卡關，要求一定要縣府委託的藥商提出連台積電、鴻海都拿不到的原廠證明。

相對於台積電、鴻海順利買到疫苗，南投等地方政府唯一不一樣的地方，就是沒有「中央專案核准」，那就很清楚包括以後的台北市政府，及南投等地方政府採購疫苗，會卡關的問題所在。