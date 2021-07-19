國碩(2406)跨足新能源產業，旗下碩禾(3691)獲鴻海(2317)青睞注資，上周國碩亦獲外資青睞買超，早盤國碩一度亮燈漲停。

國碩初期的光碟片產品轉型為「材料」導向的公司，之後跨入太陽能電池上游材料，包含多晶矽晶片、單晶矽晶片、太陽能導電銲帶，及下游開拓至太陽能發電站；另有低溫固晶膠材料，可廣泛用於LED、生技、觸控面板、被動元件等產業以及其他節能材料，主要以節能、儲能、永續經營為訴求。

國碩去年也攜手宇軒綠能，合資成立碩明綠能，積極投入政府太陽光電標租案，共同推動與環境共榮的綠能永續發展。宇軒綠能為台南市最大綠能屋頂營運商，碩明綠能專注於太陽能電廠投資、興建及營運，已有約6.6MW電廠掛表，興建中的案件約10.5MW，政府綠能標租案的得標案件也有5.5MW。

今年鴻海集團斥資新台幣9.952億元參與碩禾(3691)電材私募，將成為碩禾第2大股東，雙方將攜手開發電動車電池材料。碩禾辦理1000萬股私募增資，每股124.4元發行，將籌得12.44億元，除原股東勝璽投資外，鴻海集團旗下鴻揚創業投資也是碩禾這次私募應募人。