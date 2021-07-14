儘管英國首相強生(Johnson)計畫在下周一開始，全面解除新冠封鎖措施，但倫敦市長周三宣布，倫敦的大眾運輸系統從7月19日開始，將繼續維持戴口罩的強制規定。

雖然解封之後不再是強制性規定，但英國民眾預計下周開始，在室內密閉空間的場所多數仍會繼續配戴口罩。

由工黨執政的倫敦市長Sadiq Khan將繼續要求首都地區的巴士、地鐵和其他運輸系統上的強制戴口罩規定，防堵感染的擴散。

英國政府聲稱，疫苗接種行動切斷了染疫數與嚴重疾病或死亡之間的正向關聯；但一些科學家和公共衛生官員敦促政府更加謹慎，擔心每日新增病例可能達到10萬例。

市長在聲明中表示，經過仔細考量後，決定要求倫敦交通局繼續在所有服務上要求民眾配戴口罩。

倫敦地鐵的客運量約為疫情爆發前水準的40%至45%，而巴士的客運量約為60%至65%。

德國總理梅克爾(Merkel)周二警告，德國需要有更多人接種疫苗，才會考慮解除封鎖。對於英國在7月19日將全面解除封鎖，德國一官員指稱，此為一高風險的試驗。

關於法國要求所有醫護人員強制接種疫苗，此在德國引發了爭辯。對此梅克爾表示，這種情況不會在德國發生，不會強制接種疫苗，強迫人們接種疫苗，可能會減低公眾對疫苗的信任。