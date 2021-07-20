全球經濟復甦及通膨壓力升溫下，債市布局選擇抗通膨或可受惠通膨元素，其中與通膨與石油價格通常為正向連動，產油國重鎮的波灣政府，因高油價而有財政收入進帳，加上波灣國家積極進行經濟結構改革，成效正在顯現中，尤其三個領先的利基，波灣債後市表現可期。

富蘭克林證券投顧表示，波灣債市相較於其他債市資產或區域，具有三個領先，一是債市表現領先，根據理柏資訊統計，台灣投信投顧公會分類的56檔境外新興債基金中，唯一以波灣債市為主要投資地區的富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金，短中長期績效領先同類型基金平均。

其次受惠油價走勢領先，全球經濟在疫苗接種、解封而復甦，預期需求大量回籠下，商品市場已率先反彈，今年以來石油價格更領先其他商品如基本金屬表現。其三是波灣國家疫苗接種領先，疫情控制效率比全球高。據紐約時報網站，全球疫苗接種的前十大國家中，波灣六國即佔三國，其中阿聯每100人接種166劑、居全球第一，疫苗被普遍接種後，經濟活動快速回復，可嘉惠主權債和企業債表現。

國際貨幣基金（IMF）發表沙烏地阿拉伯國家報告，肯定該國於疫情大流行的迅速和果斷政策因應，以及改革的努力。沙國經濟於去年下半年解封後即開始復甦，雖然去年因疫情影響，政府財政赤字佔GDP比重升至11.3％，但主要受石油收入下滑三成影響，其他收入持續成長，經濟結構改革已發揮成效。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗認為，IMF報告對沙國投下信心票，其實不僅沙國，阿聯等國來自於石油以外的成長成效優異，且如卡達2022年將舉行世界盃賽事，所帶動的經濟效應將陸續顯現。整體而言，看好波灣國家未來幾年經濟和石油以外的成長動能，對已經有很高主權債信評等的波灣主權債，這些利多將是有利更上層樓的催化劑。