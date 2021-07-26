明天起調降疫情二級警戒，台中市政府宣布補教業等教育場域恢復實體上課相關指引，市府規定補教從業者第一次篩檢須至醫院進行取得陰性報告。台中市議會副議長顏莉敏26日說，市府應儘速規劃包含補教業在內的教育場域從業者篩檢站協助首次次篩檢，公私協力守護學生健康。

教育局表示，針對補習班教職員工首次快篩須依中央規定自費至指定醫療院所，中市快篩醫療院所由原先規劃12家增至18家，以擴大篩檢量能。教育局已全力協調衛生單位爭取補教專案優惠價格。第二次之後員工每3-7天的快篩證明，即可採用民間合格快篩試劑。

顏莉敏指出，台中市規定補教業恢復實體上課前應自費至醫院取得陰性證明，這項規定是台中比中央指引更嚴格之處，卻是基於確保學生健康考量才加嚴的規定。市府在必要時會加開社區篩檢站免費替民眾服務，應比照此辦法規劃教育場域從業者篩檢站協助第一次篩檢，在艱困的此刻減輕恢復實體上課的成本，符合民眾期待同時也保護學生讓家長安心。

顏莉敏說，中央指引規定包含兒童課後照顧中心、補習班、社區大學、高級中等以下學校運動團隊訓練、室內外運動場館、高級中等以下學校暑期教學活動等未接種疫苗的教育場域從業者，每3到7天要定期快篩，市售居家試劑1劑約350元，中市府也應該協助向教育部爭取相關補助，若量能充足教育場域從業者篩檢站應有更長期的規劃，協助從業者能符合中央指引。

顏莉敏指出，中央疫苗不足才讓降二級的指引需規定篩檢造成民眾負擔，市府協助相關從業者造冊後，也應積極向中央爭取疫苗，儘速讓教育場域從業者儘早施打疫苗，才是長遠的應變之策。

教育局強調，盧市長明確支持補習班是重要教育場域，更關切師生的健康安全，中央政府應該比照公私立學校教職員工給予施打疫苗。教育部曾要求補教界分二批專案造冊，允諾施打疫苗，然而後來並無下文。