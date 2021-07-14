民間企業在11日正式與上海復星簽約，為台灣買進1000萬劑BNT疫苗，對此民進黨大張旗鼓，召開記者會公開邀功，更表示台灣守住「原廠製造」、「原廠標籤」、「直送台灣」3項捐贈原則；對此，資深媒體人趙少康表示，民進黨所謂的3大原則根本就都是雙標口號。

趙少康今(14)日在臉書指出，民間企業與上海復星好不容易成功簽約，民進黨卻反過來說是「政府協助民間取得疫苗」，疫苗本來就是政府該備足的，民間幫你買到，政府頂多就是出一張授權書，趙少康直言，民進黨這樣子搶功好意思嗎？

趙少康表示，在鴻海與台積電確定簽約買到BNT疫苗後，蔡英文很得意的說達成原廠製造、原廠標籤、產地直送台灣三大目標。但實際上我們現在打的AZ、莫德納，很多都是國外藥廠代工，政府只要求BNT要原廠製造 ，其他疫苗都沒意見，很明顯是政治考量。

趙少康說，上海復星明明有現貨，結果我們為了包裝上有「復必泰」三個字就不要，必須等德國重新生產。趙少康指出，原本8月就能抵台的疫苗，要到10月後才到，這幾個月看起來國內疫苗還是嚴重不足，蔡政府把意識形態凌駕於人民性命之上，實在太可惡。

趙少康誠心建議蔡政府，不要只想著怎麼收割這次購買疫苗成績了，還是多想想怎麼買到更多疫苗吧，政府這次唯二的功勞就是「沒有再繼續阻擋」以及 「出了一份授權書」而已。