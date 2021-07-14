男童倒在地上掙扎，乩童仍不罷手。（截圖自網路）

一名網友11日在Dcard張貼一段今年1月間新竹縣某寺廟到雲林縣西螺鎮一間寺廟會香，乩童疑似假藉治療名義重拳打一個男童的腹部。（西螺分局提供）

周麗蘭／雲林報導

一名網友11日在Dcard張貼一段今年1月間新竹縣某寺廟到雲林縣西螺鎮一間寺廟會香，乩童疑似假藉治療名義重拳打一個男童的腹部，以及用拳頭推拿老婦人胸部的影片，西螺警分局表示，已掌握乩童身分，將蒐集相關事證函送主管機關裁罰。

匿名網友張貼另名網友分享的1小時54分鐘長的影片，該影片是新竹頭份某宮廟1月22日到雲林縣西螺鎮一間媽祖廟會香的紀錄影帶。

影片拍到乩童重拳打一名男童的肚子，男童的長輩在一旁觀看並未拒絕，另還有一名歐巴桑讓該乩童用力推拿胸部並不反抗。

匿名網友11日張貼這段影片，留言「真的越看越生氣，現在都什麼時代了，無法想像還有這種事情，神棍一直揍小朋友的肚子」，小孩說「不要用我」，神棍說「我就要用你」、「男子漢哭什麼哭」。

這段Dcard影片又被轉傳至西螺地區的臉書社群，引起軒然大波，留言「怎麼還有這種愚民的事？」、「家長在一旁觀看也是幫兇」。

西螺分局表示，網路上有民眾指稱有1名乩童毆打男童，並上傳相關影片，內容是乩童以治療名義對不特定民眾作法，當事男童於過程中不斷哭喊，根據調查，該影片於今年初拍攝，地點在西螺鎮，影片曝光後，循線找到男童並協助通報雲林縣政府社會處關懷。

西螺分局說，有關該乩童涉嫌違反醫師法、兒童、少年福利與權益保障法等情事，警方也已掌握其身分，將蒐集相關事證函送主管機關裁罰。