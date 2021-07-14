受到新冠病毒單日新確診數再創歷史新高影響，14日韓股走疲，收3,264.81點，跌6.57點或0.2%。同時，韓元走貶，公債殖利率也下降。

根據韓國官方最新統計，韓國每日新染疫數高達1,615人，創有史以來單日最多。

三星電子跌0.38%，SK海力漲0.41%，Naver也漲0.68%。同時，外資賣超2729億韓元。

一美元可兌換1,148.5韓元，韓元貶0.27%。

韓國3年期公債殖利率跌3.1個基本點至1.393%，而10年期的也跌2.3個基本點至2.012%。