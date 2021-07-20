潤弘(2597)今日除息，每股配息6.5元，開盤每股參考價為165元，依目前在手訂單來看，未來2、3年業績無虞，但今日受到台股開低拖累，股價開低走低，中場過後，股價跌幅在5%以上，臉色發綠的面對貼息。

潤弘上半年營收突破百億元大關，疫情在第3季若能維持平穩，營收可望維持年增走勢，第4季可望進入今年全年的高峰。潤宏累計工程量已突破300億元大關，法人指出，若依目前在手案來來看，未來2、3年業績無虞，由於科技大廠擴廠需求仍強，未來接單仍持續看好。

潤弘原董事長賴士勳宣布將退休，職缺將由曾任潤弘精密總經理的李志宏接任，此一人事案將自8月1日生效。

台灣近年來面臨缺工的問題，台灣甲級營造廠商潤弘使用預鑄工法，興建期縮短，受到不少科技廠客戶青睞，對毛利率表現及爭取訂單上上也更有利。潤宏上半年營收已突破百億元，只要台灣本土疫情不再惡化，法人樂觀看待，今年全年度營收將由170億元起跳，有機會挑戰190億元。