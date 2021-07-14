藍營籲再買BNT... 民進黨稱台灣將有5000萬劑疫苗已夠 柯文哲一句話秒殺

國民黨聯合南投、雲林、花蓮、台東4縣市，提出疫苗採購申請，遭民進黨質疑台灣將獲5000萬劑疫苗，數量已足夠，要藍營地方政府別再亂。對此，台北市長柯文哲狠酸，「問題是現在沒有看到5000萬劑啊？」

國民黨主席江啟臣14日在中常會宣布，國民黨更已經聯合南投、雲林、花蓮、台東4個執政縣市，共同委託合格藥商，提出正式申請購買500萬劑BNT疫苗，期望蔡英文政府比照前例，儘速完成行政程序。

台北市長柯文哲開防疫記者會。（台北市政府提供）

但民進黨立院黨團表示，台灣未來將到貨5000萬劑疫苗，數量已足夠，要國民黨與藍營地方政府別再亂。

柯文哲直言，台灣才2300萬人口，就算所有人全部都打了疫苗，5000萬劑疫苗一定足夠，可是問題就是，現在沒看到5000萬劑疫苗。

此外，臉書粉專「聲量看政治」13日公布疫情期間政治人物聲量統計，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中聲量排名第一，其次是台北市長柯文哲。

對此，柯文哲認為，未來10幾天，將成為台灣能不能解決這次疫情的關鍵，所以還是要持續努力，若可以解決就解決，不能解決的話，就要用最低成本撐到打疫苗，「這種口水題目有空再來」。