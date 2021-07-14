台中市議員謝志忠與永恆天詩企業代表探望太魯閣號殉職司機員袁淳修的母親。（謝志忠服務處提供／王文吉台中傳真）

太魯閣號出軌造成49人不幸身亡與200多人輕重傷，司機員袁淳修用生命煞車，堅守到最後一刻仍守護列車及乘客，讓社會各界感念不已。永恆天詩企業林揚竣董事長得知袁家困境，透過紅十字會指定捐款100萬元給袁媽媽，今日由台中市議員謝志忠陪同見證。

罹難的太魯閣號司機員袁淳修是豐原人，為感念他的堅守崗位，永恆天詩企業林揚竣董事長派代表，在謝志忠議員的陪同下，透過紅十字會指定捐款100萬元給袁媽媽，盡一份社會責任帶給袁媽媽支持。

謝志忠表示，太魯閣事件是國人共同的遺憾，每一條生命都是最寶貴的，人死不能復生，回想當時發生的瞬間，很多的分析都指出，袁姓司機員在第一時間的緊急處理，雖然不能阻止車禍發生，但是應該有把傷害降到最低，減少更多悲劇的發生，是大家心中永遠的英雄。

紅十字會秘書長張寶輝表示，發生當下他與紅十字會團隊前往慰問，數月來相當關注，因為遇到疫情溝通至今，希望能盡一份責任回饋社會，為家屬帶來溫暖的心意。