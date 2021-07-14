太魯閣號出軌造成49人不幸身亡與200多人輕重傷，司機員袁淳修用生命煞車，堅守到最後一刻仍守護列車及乘客，讓社會各界感念不已。永恆天詩企業林揚竣董事長得知袁家困境，透過紅十字會指定捐款100萬元給袁媽媽，今日由台中市議員謝志忠陪同見證。
罹難的太魯閣號司機員袁淳修是豐原人，為感念他的堅守崗位，永恆天詩企業林揚竣董事長派代表，在謝志忠議員的陪同下，透過紅十字會指定捐款100萬元給袁媽媽，盡一份社會責任帶給袁媽媽支持。
謝志忠表示，太魯閣事件是國人共同的遺憾，每一條生命都是最寶貴的，人死不能復生，回想當時發生的瞬間，很多的分析都指出，袁姓司機員在第一時間的緊急處理，雖然不能阻止車禍發生，但是應該有把傷害降到最低，減少更多悲劇的發生，是大家心中永遠的英雄。
紅十字會秘書長張寶輝表示，發生當下他與紅十字會團隊前往慰問，數月來相當關注，因為遇到疫情溝通至今，希望能盡一份責任回饋社會，為家屬帶來溫暖的心意。
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