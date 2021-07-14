高雄捷運黃線推動傳重大進展，高捷黃線綜合規畫案提報交通部審查，副市長林欽榮14日表示，交通部今審議修正通過，高市府將朝2022年底動工目標繼續前進；黃線提升公共運輸服務便利性與效益，特別是串聯8座台鐵、輕軌、黃橘線運站，讓市區大眾運輸與城際運輸系統無縫接軌。

黃線綜合規畫今在交通部審議，林欽榮代表市府率捷運、都發、交通、財政等同仁赴交通部向委員說明，獲得有條件「修正通過」，後續必須通過環評，且完成都市計畫公展，再呈報國發會，黃線動工可望明年底動工。

林欽榮指出，上午交通部審查市府提報的捷運黃線綜合規畫案，下午環保署開環評大會審議捷運黃線環評案，疫情期間對各項政務推動是個考驗，原定5月底開的環評大會延期至今日，一天兩場重要審查會議，對高雄交通建設案推進是關鍵一步。

林表示，北上交通部說明推動黃線的必要性、及對高雄市區都市再結構化發展的重要性，市府團隊充分說明計畫路線、運量、系統、財務、土地開發、計畫效益及推動策略，也詳實回應委員們的審查意見。

捷運黃線是高雄捷運繼紅線、橘線後第3條地下化捷運，路線長度22.91公里，設置23座車站，總經費1445.58億元，黃線路線銜接捷運紅橘線、環狀輕軌及台鐵地下化路線，範圍擴及高雄市區6個行政區，包含三民、新興、苓雅、前鎮、鳳山、鳥松，服務人口達約116萬人。

捷運局長吳義隆表示，黃線路線連接亞洲新灣區、都會核心區、澄清湖及鳳山五甲前鎮等地區，將可有效凝聚灣區經貿發展，形成便捷密集之捷運路網。林欽榮強調，捷運黃線將提供市民更優質的大眾捷運服務，串連8座台鐵、輕軌、黃橘線運站，轉乘更便利。