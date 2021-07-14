新北市深坑區文山路二段檳榔攤本月6日1名騎士上門買檳榔，該男亮出手中折疊起的1000元紙鈔，表示要買50元檳榔，檳榔攤女店員走出攤位交付檳榔，收下紙鈔並找零，男子檳榔、現金到手，隨即加速駛離，女店員檢視手中紙鈔，驚覺竟是張玩具鈔票，氣憤向警方報案。
新店分局表示，該名男子刻意遮掩車牌，顯為蓄意犯案，經擴大調閱監視器，鎖定38歲鄭姓男子涉案，且查出也曾在台北市文山區以相同手法犯案。
警方已發函通知鄭嫌到案，待偵訊後將以詐欺罪嫌函送偵辦。
新北市深坑區文山路二段檳榔攤本月6日1名騎士上門買檳榔，該男亮出手中折疊起的1000元紙鈔，表示要買50元檳榔，檳榔攤女店員走出攤位交付檳榔，收下紙鈔並找零，男子檳榔、現金到手，隨即加速駛離，女店員檢視手中紙鈔，驚覺竟是張玩具鈔票，氣憤向警方報案。
新店分局表示，該名男子刻意遮掩車牌，顯為蓄意犯案，經擴大調閱監視器，鎖定38歲鄭姓男子涉案，且查出也曾在台北市文山區以相同手法犯案。
警方已發函通知鄭嫌到案，待偵訊後將以詐欺罪嫌函送偵辦。
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